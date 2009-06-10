Черкаси та Люблін співпрацюватимуть областями

Черкаси. 10 червня. УНІАН. Черкаська область та Люблінське воєводство Республіки Польща підписали протокол намірів про торговельно-економічне, культурне і гуманітарне співробітництво.

Як повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН прес-секретар голови Черкаської облдержадміністрації, документ було напрацьовано і підписано на ІІ українсько-польському економічному форумі „Співпраця регіонів – нові випробування” в польському місті Люблін, на який було запрошено делегацію від Черкащини на чолі з головою Черкаської ОДА Олександром ЧЕРЕВКОМ.

Виступаючи на форумі, голова облдержадміністрації окреслив напрямки можливої співпраці між воєводством Люблінським і Черкаською областю. Зокрема, він зробив акцент на великих запасах нерудних корисних копалин та мінеральних вод, на аграрному та туристичному потенціалі області, а також на продукції машинобудівної галузі. Також Черкащина зацікавлена в інноваційних технологіях та прагне залучити інвестиції для їх запровадження в промисловість та сільське господарство.

За словами О.ЧЕРЕВКА, Черкаській області необхідний не тільки простий обмін товарами, а й інвестиції для впровадження інноваційних досягнень, для випуску інноваційної продукції.

Прес-секретар голови Черкаської облдержадміністрації також повідомив, що губернатор запросив делегацію на чолі з Маршалком Люблінського воєводства та почесним консулом України в Холмі Станіславом АДАМЯКОМ відвідати Черкащину. У відповідь С.АДАМЯК зазначив, що має намір залучити до співпраці і ряд представників бізнесових кіл, які побувають в області і розглянуть можливість вкладення коштів в економіку області.

Крім того, було досягнуто домовленостей з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща Володимиром МОЦИКОМ про підготовку і проведення в жовтні нинішнього року спеціалізованого форуму «Черкаська область - Люблінське воєводство: територія співпраці».

Довідка УНІАН. Економічний форум в Любліні проходив 3-4 червня. На ньому були присутні делегації з Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської областей, а також представники ділових кіл з Польщі та партнерських регіонів з Угорщини, Австрії та Бельгії.