У Президента кажуть про надійність транзиту газу до ЄС

Київ. 10 червня. УНІАН. Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ запевнив представників Європейської комісії, що Україна є і надалі залишатиметься надійним транзитером російського природного газу зі Сходу на Захід.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч Б.СОКОЛОВСЬКОГО з представниками ЄК відбулась сьогодні в Секретаріаті Президента.

Центральною темою переговорів були питання щодо надійності транзиту російського природного газу національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» на найближчу і середню перспективу.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ запевнив європейців, що українська сторона є і надалі залишатиметься надійним транзитером російського природного газу зі Сходу на Захід відповідно до стандартів і технічних та організаційних умов, закладених при проектуванні української газотранспортної системи. З метою підвищення надійності поставок і транзиту природного газу Президент України наполягає і особисто контролює хід виконання домовленостей, зафіксованих у Спільній заяві про модернізацію української ГТС від 23 березня 2009 року.

Відповідаючи на запитання, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ ознайомив європейських експертів з оцінками і підходами Президента України щодо вирішення та попередження потенційних проблем у сфері поставок і транзиту російського газу, які можуть загостритися в основному з двох причин: через повільні темпи реформування українського газового сектора і через невигідні для України газові контракти від 19 січня 2009 року.

Зокрема, він пояснив причини і природу наростання обсягів кредитних зобов`язань НАК «Нафтогаз України», що суттєво ускладнює її діяльність і кредитоспроможність.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що глава Української держави наполягає на терміновому реформуванні газового сектора, у тому числі – компанії «Нафтогаз України» з метою її фінансового оздоровлення та оптимізації діяльності з дотриманням принципів, прийнятих у країнах ЄС.

Уповноважений Президента пояснив необхідність і доцільність внесення на взаємоприйнятних умовах змін і доповнень в українсько-російські газові контракти від 19 січня 2009 року з метою формування надійної довгострокової договірної бази і мінімізації впливу особистісного чинника відповідно до європейської практики.

На основі конкретних фактів він спростував окремі необ`єктивні застереження і домисли іноземних і українських політиків стосовно ризиків у сфері транспортування російського газу через територію України.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що Президент України позитивно оцінює тенденції в налагодженні конструктивних відносин між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом».

Як зазначає прес-служба, делегація ЄК з розумінням сприйняла позицію глави Української держави із зазначених питань і запевнила в готовності Європейської комісії до активного співробітництва з українською і російською сторонами з метою вдосконалення договірної бази, мінімізації персональних впливів та вироблення додаткових механізмів гарантування поставок і транзиту газу на взаємовигідних умовах.

Європейська сторона наголосила на необхідності та готовності продовжувати подальші спільні дії з реалізації положень Спільної заяви про модернізацію української ГТС від 23 березня 2009 року.

Сторони домовилися продовжувати переговори з порушених та інших питань енергетичної безпеки наступного тижня у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Єврокомісія направила експертів до Києва і Москви для обговорення питань постачання газу.

Питання постачання газу до Європи набуло актуальності після того як російський “Газпром” наприкінці травня заявив про нездатність України заплатити вчасно за спожитий у травні газ, а прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН зателефонував до голові ЄК Жозе БАРРОЗУ і запропонував надати Україні кредит у розмірі 5 млрд. дол. для вчасних розрахунків за газ.

Разом із тим Україна щомісяця повністю і вчасно розраховувалася за газ.