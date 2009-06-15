Ющенко хоче інтегрувати Україну до аграрного ринку ЄС
І просить технічної підтримки
Київ. 15 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна хоче інтегруватись до європейського аграрного ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з комісаром ЄС з питань сільського господарства та сільського розвитку Маріанн ФІШЕР-БОЕЛЬ.
В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна хотіла б мати технічну програму співпраці з ЄС в агарній галузі, а також хотів би обговорити питання участі України в програмах гуманітарної допомоги в світі.
В цілому Президент висловив переконання, що через 8-9 місяців Україна підпише угоду з ЄС про зону вільної торгівлі, після чого можна буде оптимізувати ділові відносини між Україною та ЄС, в тому числі й в аграрній галузі.
В ході зустрічі В.ЮЩЕНКО висловив своє бачення розвитку АПК України.