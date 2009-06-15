В Лє Бурже відкрилося 48-е Міжнародне авіашоу

Брюссель. 15 червня. УНІАН. В Парижі відкрилося 48-е Міжнародне авіа шоу в Лє Бурже.

Як передає кореспондент УНІАН, шоу і організований в його рамках авіа-космічний салон триватимуть тиждень, при цьому до 18 червня він буде відкритий лише для торгівельних відвідувачів, а 19-21 червня – для всіх бажаючих.

Цього року салон в Лє Бурже відзначає 100 років від дня свого заснування – перша виставка відбулася у Парижі в 1909 році. З 1949 року разом з авіасалоном почали проводити і авіашоу, спочатку в Орлі, а трохи згодом – в Лє Бурже.

Свою участь в салоні беруть понад 2 тис. компаній з 48 країн світу.

В цьогорічному салоні беруть участь практично всі українські авіаконструктори і виробники: Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.Антонова, ВАТ “Мотор-Січ”, виробнича асоціація “Південмаш”, державне КБ “Південне”, Запорізьке КБ “Прогрес”, а також державна компанія “Укрспецекспорт” та Національне космічне агентство України.