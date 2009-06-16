В ЄС хочуть прозорості від Україні в газових питаннях
14:24, 16 червня 2009Новини ЄС
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Про транзит газу говорили в Люксембургу
Люксембург. 16 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ головуючої у Європейському Союзі Чехії Ян КОГОУТ наголошує на необхідності для України прозорості у газових питаннях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Люксембурзі після завершення 13-го засідання Ради співробітництва Україна – ЄС.
«Прозорість… - це те, що нам необхідно, особливо у сфері транспортування газу, енергетичної безпеки», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Ради співробітництва Україна та ЄС серед інших питань обговорювались питання забезпечення безпеки постачання газу до Євросоюзу.
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