Ющенко цінує динаміку відносин з ЄС

Київ. 17 червня. УНІАН. В Україні високо цінують динаміку розвитку відносин з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на початку зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ та міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ.

В.ЮЩЕНКО запропонував обговорити питання двосторонніх відносин між Україною та ЄС, зауваживши, що на сьогодні вони розвиваються у правильному напрямку.

«Для нас курс інтеграції до ЄС, до організації Північноатлантичного договору є основою стратегії», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він запропонував обговорити різні аспекти співпраці, в тому числі в енергетичній сфері, питання реалізації ініціативи ЄС «Східне партнерство», а також питання виконання брюссельських домовленостей щодо модернізації газотранспортної системи України.

Також В.ЮЩЕНКО запропонував міністрам обговорити внутрішньополітичну ситуацію в Україні.