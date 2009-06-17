Малий прикордонний рух з Польщею діятиме з 1 липня

Київ. 17 червня. УНІАН. Угода про малий прикордонний рух між Україною і Польщею почне діяти з 1 липня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав СІКОРСЬКИЙ сьогодні під час спільної з міністром закордонних справ ФРН Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ прес-конференції в Києві.

“Президент Республіки Польща ратифікував угоду про малий прикордонний рух і вона починає діяти з 1 липня цього року”, - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ.

За його словами, ближчим часом польські консульства в Україні і українські консульства в Польщі прийматимуть заявки на одержання карти, яка дозволятиме перетинати кордон за спрощеним принципом. Р.СІКОРСЬКИЙ зазначив, що це сприятиме розширенню контактів між нашими країнами. За його інформацією, 1,5 млн. осіб скористаються такою можливістю.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала угоду про малий прикордонний рух з Польщею 28 березня 2008 року. Ця угода включала в прикордонну зону понад 1,5 тис. населених пунктів України. За оцінками МЗС Польщі, у цій зоні проживають близько 1,5 млн. українців, які отримали право відвідувати Польщу без віз.

Проте Єврокомісія висловила свої зауваження до угоди про малий прикордонний рух між Україною та Польщею. Вона вимагала зменшити ширину прикордонної зони з 50 до 30 км і скасувати обов`язкове медичне страхування, передбачене цією угодою.

У грудні 2008 року Україна та Польща підписали протокол до угоди про малий прикордонний рух щодо зменшення прикордонної смуги з 50 до 30 кілометрів.