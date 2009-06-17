Угоду про асоціацію з ЄС можна підписати до кінця року

Київ. 17 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЄР сподівається, що переговори про укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС закінчиться під час шведського головування в Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом СІКОРСЬКИМ сьогодні у Києві.

«Я думаю, що під час шведського головування в ЄС ми дійдемо до закінчення переговорів», - сказав він.

В.ШТАЙНМАЙЄР нагадав, що саме Німеччина під час головування в ЄС в 2007 році створила передумови для укладення Угоди про асоціацію.

Він також зазначив, що підготовка угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС вже закінчується.

Як повідомляв УНІАН, Швеція головуватиме в ЄС з 1 липня по 31 грудня 2009 року.