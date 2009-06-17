Європейські компанії оплатять закачку російського газу в ПСГ України?

Брюссель. 17 червня. УНІАН. За російський газ, якій потрібно закачати в українські підземні сховища газу (ПСГ) для забезпечення нормальних поставок газу до ЄС взимку, можуть заплатити європейські компанії.

Про це повідомляє сьогодні Інтерент-видання “EUobserver” з посиланням на чиновника ЄС, знайомого з ходом переговорів експертів ЄС з “Нафтогазом” та “Газпромом” минулого тижня.

При цьому, європейські компанії, які погодяться закупити газ в Росії і оплатити його зберігання в українських ПСГ, отримають можливість продавати його взимку на спотовому ринку для покриття видатків на придбання та зберігання.

“Факт в тому, що Росія має більшу проблему, ніж Україна”, - цитує видання свого співрозмовника. “Вже був один технічний вибух”, - додав чиновник.

За даними видання, Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС у понеділок, 15 червня, зустрілися з представниками енергетичних компаній ЄС, включаючи Eni, E.ON, OMV, Centrica, MOL, Gasunie та Gaz de France. При цьому, частина зустрічі була присвячена порівнянню оцінок того, скільки накопичила газу Україна в своїх ПСГ.

Передбачається, що Ж.БАРРОЗУ висуне пропозицію про участь європейських компаній в закупівлі російського газу під час засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 18 червня.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна планує взяти в європейських банках понад 4 млрд. дол. кредиту для накопичення запасів газу в ПСГ.