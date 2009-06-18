РФ починає розуміти необхідність зміни контрактів на газ з Україною

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ відзначає, що в останні дні російська сторона з розумінням ставиться до можливості перегляду газових контрактів.

Про це він заявив сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Здається, буквально в останні дні, російська сторона з розумінням починає ставитися. Я дуже обережно кажу. І де-факто, і, очевидно, де-юре започаткований цей процес на рівні компаній про перегляд”, - сказав він.

Уповноважений зазначив, що позиція Президента України щодо газових контрактів не змінилася, і полягає в тому, що підписані 19 січня цього року контракти є невигідними для України.

“Занадто висока ціна за газ і занадто низька ціна за транзит”, - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Крім того, за його словами, контракти містять і такі “не партнерські” положення, як визначення обов’язкового обсягу газу, якій має споживати Україна.

Він також зазначив, що питання контрактів піднімалося польською делегацією на сьогоднішньому засіданні газової координаційної групи ЄС в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить засідання газової координаційної групи ЄС, для участі в якому були запрошені представники України та Росії для обговорення ситуації з постачанням російського газу до ЄС через територію України.

Питання безпеки енергопостачань розглядатиметься також сьогодні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

Контракти між “Нафтогазом” та “Газпромом” на постачання і транзит газу були підписані 19 січня цього року після двотижневої газової кризи, внаслідок якої ряд країн Європи зазнали значного зменшення обсягів постачання російського газу.