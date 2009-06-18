Україна наполягає на кредиті для закачування газу в ПСГ

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Українська сторона відстоює кредитування закачування газу до підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявивУповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпекиУкраїни Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, якій брав участь у засіданні газової координаційної групи ЄС.

“Українська сторона відстоює кредитування, щоб зараз закачати стільки газу, щоб це був достатній оборотний ресурс на найближчі кілька років”, - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання щодо того, що краще для України: отримати кредит чи зберігати газ, якій можуть закупити європейські компанії, як це пропонує Єврокомісія, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що це питання ще мають розглянути фахівці.

“Для України важливо, щоб це було найвигідніше для України і прозоро, що дуже важливо, для всіх інших сторін”, - сказав Уповноважений Президента України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить засідання газової координаційної групи ЄС, для участі в якому були запрошені представники України та Росії для обговорення ситуації з постачанням російського газу до ЄС через територію України.

16 червня цього року прем’єр-мінітр України Юлія ТИМОШЕНКО у Люксембургу заявила про те, що Україна хоче отримати комерційний кредит в європейських банках на суму понад 4 млрд. дол. для забезпечення закачування газу в ПСГ.

Водночас, Єврокомісія пропонує європейським компаніям купити російський газ і заплатити за його зберігання в українських ПСГ, обіцяючи у відповідь надати їм дозвіл продавати цей газ на спотовому ринку для покриття видатків на зберігання.

Питання безпеки енергопостачань розглядатиметься також сьогодні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).