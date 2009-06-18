Україна пропонує створити Каспійсько-Чорноморсько-Балтійський енерготранзитний простір

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Україна представила ЄС пропозиції про створення Каспійського-Чорноморсько-Балтійського енереготранзитного простору в рамках Енергетичної хартії.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

“Позавчора (16 червня – УНІАН) було спеціальне засідання, де розглядалися, як вони називають, глобальні російські пропозиції по формуванню нової правової бази. І в цьому контексті ми представили пропозиції українські”, - сказав він.

За словами Уповноваженого, в найближчі місяці відбудеться спеціальне засідання Енергетичної хартії для розгляду українських пропозицій, які представляють собою систему конкретних інструментів і механізмів гарантування транзиту нафти і газу через територію країн регіонів Каспійського, Чорного та Балтійського морів.