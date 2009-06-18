Єврокомісія побоюється зриву поставок газу взимку

Брюссель. 18 червня. УНІАН. Єврокомісія закликає оцінити вплив можливого дефіциту газу влітку на його постачання споживачам взимку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні Єврокомісії за підсумками сьогоднішнього засідання газової координаційної групи ЄС, переданому УНІАН.

“Можливість нових недопостачань газу влітку підштовхує до всебічної оцінки наслідків цього наступної зими, оскільки це вплине на готовність постачальників ЄС забезпечувати своїх споживачів”, - зазначається у повідомленні Єврокомісії.

При цьому Комісія заявила про намір більш детально оцінити рівень готовності влади та газопостачальних підприємств на наступному засіданні газової координаційної групи, яке відбудеться 2 липня цього року.

Єврокомісія також закликала “Газпром” та “Нафтогаз України” знайти стабільне та довготермінове врегулювання ситуації для забезпечення транзиту газу до ЄС.

“Європейська комісія наголосила, що всі сторони мали б виконувати свої юридичні та контрактні зобов’язання, а також зобов’язання, що стосуються транзиту до ЄС”, - зазначається у повідомленні Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі проходить засідання газової координаційної групи ЄС, для участі в якому були запрошені представники України та Росії для обговорення ситуації з постачанням російського газу до ЄС через територію України.

16 червня цього року прем’єр-мінітр України Юлія ТИМОШЕНКО у Люксембургу заявила про те, що Україна хоче отримати комерційний кредит в європейських банках на суму понад 4 млрд. дол. для забезпечення закачування газу в ПСГ.

Водночас, Єврокомісія пропонує європейським компаніям купити російський газ і заплатити за його зберігання в українських ПСГ, обіцяючи у відповідь надати їм дозвіл продавати цей газ на спотовому ринку для покриття видатків на зберігання.

Питання безпеки енергопостачань розглядатиметься також сьогодні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).