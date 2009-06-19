Лідери ЄС одностайно підтримали переобрання Баррозу

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Лідери ЄС одностайно підтримали кандидатуру Жозе БАРРРОЗУ на посаду Президента Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це в ніч з 18 на 19 червня на прес-конференції по завершенню першого дня засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) повідомив прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Ян ФІШЕР.

“Ж.БАРРОЗУ отримав одностайну підтримку, як кандидат на посаду Президента Єврокомісії, а чеське та наступне швецьке президентства – чіткий мандат на переговори з політичними партіями Європарламенту”, - сказав він.

Чеський прем’єр зазначив, що лідери ЄС висловилися за те, щоб процес призначення нового Президента Єврокомісії пройшов якомога швидше.

“Будь-які затримки не є добрими”, - сказав Я.ФІШЕР.

Як повідомляв УНІАН, 4-7 червня в країнах ЄС відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких представники народних партій отримали майже третину місць в парламенті – 265 з 736-ти.

9 червня чинний Президент Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ заявив про готовність балотуватися на другий термін.

Конференція Президентів Європарламенту, до якої входять голови політичних груп, мають 9 липня вирішити, чи вносити питання про обрання Президента Єврокомісії до порядку денного першої сесії.