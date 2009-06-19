Польща сподівається, що її представник очолить Європарламент

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Польща вважає можливим обрання Іржи БУЗЕКА Президентом Європарламенту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам речник польського уряду Олександр ГРАЖ.

“Є позитивні сигнали”, - сказав він.

При цьому речник зазначив, що обрання представника Польщі Президентом Європарламенту було б дуже символічним в річницю падіння комуністичного режиму.

Разом з тим, за словами О.ГРАЖА, переговори ще не завершилися, тому потрібно почекати ще кілька днів.

На сьогодні група народних партій, яка отримала перемогу на виборах до Європарламенту, має двох кандидатів на посаду Президента: крім І.БУЗЕКА на цю посаду претендує італієць Маріо МАУРО.

“Ми маємо двох чудових кандидатів”, - заявив журналістам нинішній Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ на прес-конференції 18 червня.

Як повідомляв УНІАН, 4-7 червня в країнах ЄС відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких представники народних партій отримали майже третину місць в парламенті – 265 з 736-ти.

І.БУЗЕК, 59 років, депутат Європарламенту з 2004 року. До цього був депутатом польського Сейму та прем’єр-міністром Польщі. В 1999 році за його прем’єрства Польща приєдналася до НАТО, а також вела підготовку до вступу до ЄС.