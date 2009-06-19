Єврокомісія очікує нову газову кризу вже через тижні

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що до нова російсько-українська газова криза може статися через кілька тижнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Є ризик наступної кризи через тижні. Не через місяці”, - сказав він.

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що в ході другого дня засідання Європейської Ради поінформував лідерів 27-ми країн-членів ЄС про розвиток ситуації з постачанням російського газу до України та про свої останні переговори з російським та українським прем’єрами Володимиром ПУТІНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО.