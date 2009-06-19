Лідери ЄС надали гарантії Ірландії для схвалення Лісабонської угоди

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Лідери ЄС надали гарантії Ірландії для ратифікації лісабонської угоди.

Як передає власний кореспондент УНІН в Брюсселі, про це на прес-конференції по завершенню засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Ян ФІШЕР.

“Це – чіткий текст, якій не змінює жодної коми в Лісабонській угоді і не потребує нової ратифікації”, - сказав він.

За словами Я.ФІШЕРА, гарантії для Ірландії полягають в збереженні військового нейтралітету, незалежності податкової системи, а також щодо ряду соціальних питань.

“Це відкриває шлях до нового референдуму”, - сказав він.

За словами чеського прем’єра, гарантії будуть оформлені Протоколом до Лісабонської угоди, якій буде введено до тексту документу під час найближчого розширення ЄС при ратифікації угоди про розширення.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

На сьогодні 26 країн членів ЄС ратифікували угоду, в двох з них – Польщі та Чехії – завершуються технічні процедури.

Ірландія, яка єдина з 27-ми країн-членів, проводила референдум 12 червня 2008 року, не змогла отримати підтримки документу своїми громадянами, після чого лідери ЄС домовилися про можливість проведення повторного референдуму в країні восени цього року.