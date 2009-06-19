Варшава просить Київ прискорити відшкодування ПДВ компаніям Польщі

Київ. 19 червня. УНІАН. Уряд Польщі просить Кабінет Міністрів України зробити все можливе для того, щоб прискорити відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) великим польським компаніям, що працюють в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам віце-прем`єр-міністр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК після завершення засідання міжурядової українсько-польської комісії з торговельно-економічної співпраці.

«Ми сподіваємося, що навіть в ці складні часи можна сприяти цим компаніям, щоб вони розвивалися і розвивали своє виробництво в Україні та свій експорт», – сказав В.ПАВЛЯК.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ повідомив, що уряд розгляне додаткові можливості відшкодування ПДВ компаніям, для яких це питання найбільш актуальне, зокрема, компаніям Barlinek і Cersanit. Г.НЕМИРЯ зазначив, що проблеми з відшкодуванням ПДВ загострилися через світову фінансово-економічну кризу.

Водночас, сторони не уточнили, про який обсяг відшкодування ПДВ йдеться.

Як повідомляв УНІАН, у березні посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив, що Державна податкова адміністрація України має борг перед польськими компаніями з відшкодування ПДВ в розмірі близько 20 млн. доларів, причому 10 млн. доларів з цієї суми – прострочена заборгованість.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ назвав невідшкодування ПДВ «найбільшою проблемою» підприємців з Польщі.