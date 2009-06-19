Експерти Єврокомісії перевірять виробництва м`яса в Україні

Херсон. 19 червня. УНІАН. У жовтні цього року до України приїдуть експерти Єврокомісії для проведення перевірок процесу виробництва свинини і яловичини.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК під час візиту до Херсонської області.

«У жовтні експерти Єврокомісії інспектуватимуть наші великі тваринницькі комплекси. На черзі перевірка виробництва так званого червоного м`яса, це свинина і яловичина», – сказав міністр.

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, у разі позитивних висновків експертів м`ясо українського виробництва стане конкурентоспроможним і буде допущене до офіційної реалізації на території Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня міністр аграрної політики України Ю.МЕЛЬНИК заявив, що МінАП сподівається на інспекцію фахівцями ЄС українських тваринницьких господарств восени цього року.

Міністр зазначив, що інспекцію проходитимуть тільки ті підприємства, які подадуть заявки, щоб одержати дозвіл на експорт своєї продукції в ЄС.

Раніше, в лютому ц.р., голова Державного комітету ветеринарної медицини України Петро ВЕРБИЦЬКИЙ заявив, що Ветеринарна служба України має намір ввести обов`язкову інспекцію підприємств, що імпортують продукцію до України.

За його словами, Україна може отримати право експорту м`яса і молочної продукції до країн Євросоюзу до кінця цього року.