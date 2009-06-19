Висновки експортів ЄК про українські птахофабрики будуть за 2 місяці

Херсон. 19 червня. УНІАН. Остаточні висновки експертів Єврокомісії з перевірки українських птахокомплексів будуть через два місяці.

Про це УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК під час візиту до Херсонської області.

«18 червня нам повідомили, що через 20 днів експерти дадуть попередній висновок про свою перевірку. Потім у нас буде 15 днів, щоб висловити свою позицію і відправити її експертам. Отже через два місяці матимемо остаточні результати», – сказав Ю.МЕЛЬНИК.

За словами міністра, МінАПК розраховує на позитивні висновки експертів, що забезпечить вихід продукції вітчизняного птахівництва на ринок Євросоюзу.

Нагадаємо, 15-16 червня в Україні перебувала європейська делегація на чолі з комісаром Єврокомісії з питань сільського господарства й розвитку сільської місцевості Маріанн ФІШЕР-БОЕЛЬ. Експерти оглянули сільгоспугіддя і тваринницькі комплекси ВАТ «Терезіно» (Білоцерківський район, Київська обл.), ознайомилися з роботою ЗАТ «НПФ Урожай» і ЗАТ «Миронівська птахофабрика» (Черкаська обл.), а також м`ясопереробного заводу «Легко» і ТОВ «Дан-фарм Україна» (Кагарлицький район, Київська обл.).