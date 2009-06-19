ЄС виділив 10 млн. євро допомоги для Білорусі

Київ. 19 червня. УНІАН. Євросоюз виділив сьогодні Білорусі 10 млн. євро технічної допомоги, повідомила в спеціальному комюніке Єврокомісія, передає Газета.ru.

Ці кошти призначені на «підвищення якості і обсягів виробництва продовольства Білорусі».

Рішення ухвалено напередодні візиту до Мінська єврокомісара з питань зовнішніх зв`язків і політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. Єврокомісар має намір зустрітися з президентом Олександром ЛУКАШЕНКОМ.

«Білорусь рухається в правильному напрямку, і ми визнали це, запросивши її до участі в програмі «Східного партнерства», – сказала вона.