Єврокомісія зробить аналіз ситуації на ринку молока

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Лідери ЄС просять Єврокомісію проаналізувати ситуацію на ринку молока.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), схвалених сьогодні.

“Європейська Рада попросила Єврокомісію представити всебічний ринковий аналіз протягом наступних двох місяців, включаючи можливі опції для стабілізації молочного ринку”, - зазначається у висновках.

Питання ситуації на молочних ринках було обговорено на засіданні Європейської Ради через масову акцію протесту фермерів у Брюсселі, які до засідання Ради привезли до Брюсселю близько 700 тракторів, які блокували рух транспорту в центрі бельгійської столиці. Це вже не перша акція протесту виробників молока.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня близько 900 фермерів провели пікетування Європейського кварталу, де в той день проходило засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС.

Фермери виступаються за зменшення квот на виробництво молока на 2009-2010 маркетинговий рік на 5% з тим, щоб зменшення пропозиції на ринку, могло б посприяти зростанню її ціни, яка значно впала протягом кількох останніх місяців.

На 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам.

18 березня 2008 року Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС кваліфікованою більшістю схвалила підвищення квот на виробництво молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.