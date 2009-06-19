ЄС хоче ввести новий фінансовий нагляд вже в 2010-му році

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Лідери ЄС хочуть схвалення необхідного законодавства для посилення системи фінансового нагляду до кінця року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), схвалених сьогодні.

“Європейська Рада вітає намір Єврокомісії до початку осені підготувати законодавчі пропозиції”, - зазначається у висновках.

“Ці пропозиції потребують швидкого схвалення з метою набуття чинності новим законодавством вже в 2010 році”, - написано у документі.

У своїх висновках лідери ЄС, зокрема, підтримали пропозицію створити Європейське бюро системних ризиків, до основних завдань якого мають належати оцінювання та аналіз інформації, моніторинг потенційних ризиків для фінансової стабільності Європи, визначення ризиків та оцінка їх з точки зору пріоритетності реагування, попередження про ризики, надання рекомендацій.

Лідери ЄС також погодилися створити Європейську систему органів фінансового нагляду, метою якої має стати посилення національного фінансового нагляду на національному рівні, посилення контролю за діяльністю транснаціональних груп, сприяння уніфікації національних законодавств в сфері діяльності фінансових ринків відповідно до загальноєвропейських правил та стандартів.

В рамках Європейської системи органів фінансового нагляду має бути створена Європейська наглядова адміністрація з розподілом діяльності за трьома напрямками: банківський сектор, сектор страхування та сектор безпеки функціонування ринків. Європейська наглядова адміністрація має забезпечувати застосування національними наглядовими органами стандартів ЄС в своїй практиці, зокрема, шляхом розробки обов’язкових технічних стандартів, необов’язкових рекомендацій, які можуть використовуватися національними наглядовими органами в окремих випадках. Крім того, до завдань адміністрації віднесено координацію аналізу ризиків, участь в роботі національних наглядових органів в статусі спостерігачів для виявлення можливих недосконалостей в застосуванні європейського законодавства, сприяння тренінгу персоналу національних наглядових органів. Адміністрація також отримає повноваження з нагляду за рейтинговими агентствами. Водночас, повноваження Європейської наглядової адміністрації не мають впливати на питання, що належать до сфери бюджетної відповідальності країн-членів ЄС, таких як рішення щодо рекапіталізації банків.

Як повідомляв УНІАН, Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС схвалила, в ціому, проект пропозицій Єврокомісії щодо посилення системи фінансового нагляду 9 червня і передала їх на розгляд Європейській Раді.