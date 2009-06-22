Депутати РФ і України хочуть тісніше обговорювати енергетичні питання

Берлін. 22 червня. УНІАН. Депутати України та Росії заявляють про можливість створення Міжпарламентської конференції з енергетики для сприяння вирішенню проблем в енергетичній сфері і, зокрема, в області транзиту російського газу до ЄС через Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з пропозицією створення такого органу виступив віце-спікер Держдуми Росії Валерій ЯЗЄВ на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“Треба створити міжпарламентську конференцію з енергетики, і я пропоную депутатам з України та Німеччини взяти участь у створенні такої організації”, - сказав він, зазначивши, що найближчим часом направить відповідні документи з пропозицією депутатам України та Німеччини.

У свою чергу депутат Верховної Ради України від фракції БЮТ Юрій ПОЛУНЄЄВ заявив про підтримку такої ініціативи.

“Підтримую створення такого парламентського об’єднання і, можливо, навіть міждержавного інвестиційного фонду”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 2006 року Росія та Україна переживають постійні газові кризи. В січні 2009 року газова криза привела до припинення на 2 тижні постачання російського газу до Європи.