Німеччина лобіює участь РФ в Східному партнерстві

Берлін. 22 червня. УНІАН. Німеччина настоює на залученні Росії та Туреччини до проектів, що реалізовуватимуться в рамках Східного партнерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні спеціальний представник МЗС Німеччини у питаннях країн Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Ханс-Дітер ЛУКАС на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“Уряд Німеччини в Брюсселі відстоював, щоб проекти “Східного партнерства” розроблялися з урахуванням Росії та Туреччини. “, - сказав він.

При цьому, німецький посол звернув увагу на російське незадоволення Східним партнерством.

“Все залежить від того, чи ми хочемо будувати відносини на принципі суперництва і, як і в минулому, не мати успіху, чи ми хочемо синергії. Мені здається, відповідь ЄС однозначна – це другий варіант. І тому ми не бачимо суперечності між Східним партнерством та стратегічним партнерством з Росією”, - зазначив спец представник німецького МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня у Празі відбувся установчий самміт Східного партнерства – нової політики ЄС, спрямованої на посилення відносин з 6-ма країнами – східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою та Україною.