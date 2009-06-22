У Німеччині радять Україні платити за газ за рахунок МВФ

Берлін. 22 червня. УНІАН. В МЗС Німеччини вважають, що Україна могла б розраховуватися за газ за рахунок кредитів МВФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні спеціальний представник МЗС Німеччини у питаннях країн Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу Ханс-Дітер ЛУКАС на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“На мою думку, поки нереально, щоб були кредити ЄС на двосторонній основі. Але більш реальним є приватні структури. На нашу думку, кращим варіантом є кредити МВФ”, - сказав він.

Водночас, представник МЗС Німеччини зазначив, що Україна при цьому, звичайно, має виконувати положення Меморандуму з МВФ для отримання всіх траншів виділеного для неї кредиту.