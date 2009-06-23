Депутат з ФРН хоче, щоб Україна не втягувала ЄС в гащові проблеми

Берлін. 23 червня. УНІАН. Німецький депутат від ХДС/ХСС Карл-Георг ВЕЛЛМАН переконаний, що питання постачання та транзиту газу Україна має вирішувати сама.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 22 червня в Берліні на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“Ми купуємо газ на кордоні з Австрією, і платимо світові ціни. І нас не цікавлять транспортні питання. Це як в супермаркеті, коли мене не цікавить, як цей товар постачається”, - сказав він.

Німецький депутат також зазначив, що в Україні часто кажуть, що її проблеми будуть вирішуватися за рахунок членства в ЄС, однак Україна спочатку має виконати “домашні завдання”.