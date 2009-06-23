Депутат від ПР каже, що Європу мають цікавити питання поставок газу

Берлін. 23 червня. УНІАН. Народний депутат України від Партії регіонів Леонід КОЖАРА переконаний, що Європа не повинна займати відсторонену позицію в питанні транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 22 червня в Берліні на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“Ця позиція стратегічно неправильна. Ми в Україні завжди намагалися відповідати за проблеми Європи. І ті нечисленні випадки, коли ми займали позицію, що ми не відповідаємо за європейські проблеми, приводили до таких криз, як на початку цього року”, - сказав він, маючи на увазі кризу з постачанням російського газу до ЄС, коли поставки було припинено практично на два тижні.

Депутат зазначив, що Україна багато чого зробила виключно керуючись бажанням приєднатися до ЄС. Так, свого часу, Україна відмовилася від ядерної зброї, стратегічної авіації, а також від участі в ядерних контрактах в Ірані.

“Але замість багатомільйонних контрактів ми отримали лише кілька лекторів, які приїздили і розповідали нам про демократію”, - сказав Л.КОЖАРА.

“Якщо ЄС – це союз демократичних держав а не ВІП-клуб, то нинішня ситуація (з постачанням газу – УНІАН) має турбувати в тому числі Німеччину, і Німеччина має брати участь. Бо найлегша позиція – нас це питання не цікавить”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, німецький депутат від ХДС/ХСС Карл-Георг ВЕЛЛМАН, виступаючи на конференції, заявив, що Німеччину не повинні цікавити проблеми з постачанням газу через Україну, як покупця в супермаркеті – питання транспортування овочів з Іспанії.