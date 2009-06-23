ЄС має припинити спонсорство української влади

Берлін. 23 червня. УНІАН. Директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень Анатолій ОРЕЛ вважає, що ЄС має припинити спонсорування українських політиків, які зараз перебувають при владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 22 червня в Берліні на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“В Україні при владі є відомі всім політики, які ставлять собі за мету максимально перешкоджати потеплінню українсько-російських відносин”, - сказав він.

“На мою думку, формула політичного врегулювання кризи проста: ви хочете припинення “газових війн”? Тоді припиніть спонсорування особистостей, які наживають на “газових війнах” політичний капітал на шкоду інтересам народів України”, - додав А.ОРЕЛ.

Він також висловив переконання в тому, що необхідно поновити довіру в “газовому” трикутнику Україна-Росія-Європа і, в першу чергу, - покращення відносин між Києвом та Москвою.

При цьому російська сторона, на думку експерта, має враховувати, що через півроку влада в Україні зміниться, а відтак, відчуватиметься і потепління двосторонніх відносин.