НАТО не може служити основою безпеки в Європі

Берлні. 23 червня. УНІАН. Директор Центру міжнародних і порівняльних досліджень Анатолій ОРЕЛ переконаний, що НАТО не може бути основою для системи безпеки в Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 22 червня в Берліні на конференції “Росія, Україна та Східне партнерство ЄС”, організованій неурядовою Німецькою Радою із зовнішньої політики.

“НАТО не може стати основою всебічної системи безпеки в Європі”, - сказав експерт.

Він зазначив, що на сьогодні вже не є таємницею, що саме перспектива розширення НАТО на Схід замість посилення безпеки стимулювала конфлікт в Грузії у серпні 2008 року.

З іншого боку, за словами експерта, останні 20 років після падіння Берлінського муру, НАТО відчуває кризу власної ідентичності і не може знайти місця у світі , що змінився.

“За оцінками міжнародних спостерігачів, саме останній, ювілейний саміт НАТО став найбільш порожнім за змістом і невиразним серед усіх останніх самітів Альянсу”, - сказав А.ОРЕЛ.

Він також висловив думку, що країни ЄС мали б розглянути пропозиції російського Президента Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо нової архітектури безпеки в Європі, яка б включала в себе і Росію, і Україну, і інші східноєвропейські країни.