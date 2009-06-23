У французькому Лє Бурже пройшов сотий авіакосмічний салон (фоторепортаж)
Ювілей відзначили скромно
Брюссель. 15 червня. УНІАН. У французькому Лє Бурже пройшов сотий, ювілейний авіакосмічний салон і в його рамках - 48-е Міжнародне авіашоу.
Протягом тижня близько 2 тис. учасників із 48 країн світу представили свою продукцію: літаки, комплектуючі до них, ракети, навігаційне обладнання.
В цьогорічному салоні взяли участь практично всі українські авіаконструктори і виробники: Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.Антонова, ВАТ “Мотор-Січ”, виробнича асоціація “Південмаш”, державне КБ “Південне”, Запорізьке КБ “Прогрес”, а також державна компанія “Укрспецекспорт” та Національне космічне агентство України.
Перша авіаційна виставка відбулася у Парижі в 1909 році. З 1949 року разом з авіасалоном почали проводити і авіашоу, спочатку в Орлі, а трохи згодом – в Лє Бурже.
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Фото: Юрія Пінського.
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