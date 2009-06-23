ПАРЄ повертає Білорусі статус спеціального гостя

Страсбург. 23 червня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Бюро Асамблеї відновити статус спеціального гостя для Білорусі за умови введення мораторію на смертну кару.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ резолюції “Ситуація в Білорусі”.

“За” проголосували 160 депутатів-членів ПАРЄ, проти – 4, утрималися – 3.

В ході голосування до тексту документу була додана поправка, представлена Ренатою ВОЛЬВЕНД з Ліхтенштейну, яка і передбачала запровадження умови про законодавчо закріплений мораторій на смертну кару. Її підтримали 120 депутатів.

У документі зазначається, що хоча Білорусь ще далека від стандартів Ради Європи в області демократії, верховенства права, захисту прав людини, однак влада країни нещодавно здійснила ряд кроків для покращення ситуації.

Серед таких кроків відзначаються звільнення в 2008 році всіх осіб, що були міжнародно визнані, як політичні в’язні, реєстрація опозиційного руху “За Волю” Олександра МІЛІНКЕВІЧА, надання можливості на випуск трьох опозиційних газет, зокрема, “Народна воля”, “Наша нива” та “Узгорак”.

Разом з тим, депутати ПАРЄ зазначили, що є й моменти, які продовжують викликати занепокоєння, зокрема, недостатньо чесне проведення парламентських виборів в 2008 році, проведення несанкціонованих обшуків в квартирах опозиційних активістів, накладення домашніх арештів тощо.

В резолюції також міститься заклик до Комітету міністрів Ради Європи запрошувати на кожну сесію ПАРЄ представників білоруської опозиції, оскільки на сьогодні опозиція не представлена в парламенті країни.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь отримала статус спеціального гостя в ПАРЄ, однак в 1997 році була позбавлена цього статусу.