ЄС хоче через СОТ змусити Китай зняти обмеження на експорт сировини

Брюссель. 23 червня. УНІАН. ЄС проведе консультації з Китаєм в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) щодо обмежень на експорт ряду видів сировини.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили сьогодні у прес-службі Єврокомісії.

У повідомленні зазначається, що ЄС неодноразово піднімав це питання протягом останніх років на переговорах з Китаєм, однак безуспішно.

“Китайські обмеження на сировину порушують конкуренцію та збільшують світові ціни, що робить ситуацію ще більш складною для наших компаній в період економічного спаду”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань торгівлі Кетрін ЕШТОН.

Китай має ряд експортних обмежень у вигляді квот, експортних мит або встановлення мінімальних експортних цін на такі види сировини, як жовті фосфорити, боксити, кокс, флюорити, магній, марганець, цинк.

ЄС вважає, що обмеження на експорт дають переваги китайським компаніям, що використовують цю сировину в своїй діяльності, порівняно з європейськими та іншими світовими компаніями.