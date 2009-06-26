Газпром не переглядатиме контрактів з Україною до 2019 року

Москва. 26 червня. УНІАН. Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР заявляє, що газові контракти з Україною не переглядатимуться до 2019 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Хочу ще раз повторити: контракти підписані, контракти діють і ніякому перегляду не підлягають. Контракти діють до 2019 року”, - підкреслив О.МІЛЛЕР.

Він нагадав, що питання про перегляд контактів якийсь час тому піднімали українські партнери.