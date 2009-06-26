Заощадження поляків у банків за півроку зросли на 4,5 млрд. дол.

Варшава. 26 червня. УНІАН. Громадяни 38-мільйонної Польщі з початку року збільшили свої заощадження в банках на 4,5 млрд. дол. - до більш як 100 млрд. дол.(за нинішнім курсом 3,2 злотих за долар).

За даними газети Polska, зростання заощаджень пов`язане в першу чергу з тим, що поляки почали економити гроші, а не витрачати їх на товари і послуги.

Державний комітет статистики країни (GUS) повідомив у четвер про 1,1% зростання роздрібних продажів у травні цього року, порівняно з травнем минулого року, проте експерти відзначають, що з урахуванням 2,5% інфляції було зафіксовано спад продажу.

Аналітики зазначають, що найчастіше поляки відмовляються від придбання дорогих товарів, зокрема, автомобілів, продаж яких минулого місяця впав на 10%, до травня минулого року і на 8% - до квітня цього.

GUS також повідомив, що в травні поляки на 4,5% витратили більше грошей на їжу.

Експерти відзначають, що насправді це зростання пов`язане зі зростанням цін, а не великим споживанням, і прогнозують, що все більше поляків почнуть робити покупки в дешевших магазинах.

Минулого місяця, проте, на 17% збільшився продаж одягу і взуття, який експерти пов`язують із сезоном розпродажів, що розпочався дуже рано, і 50% знижками в магазинах, які вимушені розпродавати товари з великим дисконтом для розрахунків з кредиторами.

Традиційно сезон розпродажів у Польщі та інших країнах ЄС починався у середині липня.