В німецькому Штутгарті відбувся фестиваль графіті (фоторепортаж)

15 команд представили свою майстерність

Штутгарт. 29 червня. УНІАН. У німецькому Штутгарті в суботу, 27 червня, відбувся фестиваль графіті. Як передає кореспондент УНІАН, у святі настінного живопису взяли участь 15 команд. Спеціально для фестивалю влада Штутгарта запропонувала художникам оформити стіни одного з підземних переходів міста. Таким чином, результати роботи вуличних художників залишаться для огляду надовго, щонайменше, до наступного ремонту. Фото Юрія Пінського.

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