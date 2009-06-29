В німецькому Штутгарті відбувся фестиваль графіті (фоторепортаж)

11:55, 29 червня 2009
Новини ЄС
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15 команд представили свою майстерність

Штутгарт. 29 червня. УНІАН. У німецькому Штутгарті в суботу, 27 червня, відбувся фестиваль графіті.

Як передає кореспондент УНІАН, у святі настінного живопису взяли участь 15 команд.

Спеціально для фестивалю влада Штутгарта запропонувала художникам оформити стіни одного з підземних переходів міста. Таким чином, результати роботи вуличних художників залишаться для огляду надовго, щонайменше, до наступного ремонту.

Фото Юрія Пінського.

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