В німецькому Штутгарті відбувся фестиваль графіті (фоторепортаж)
15 команд представили свою майстерність
Штутгарт. 29 червня. УНІАН. У німецькому Штутгарті в суботу, 27 червня, відбувся фестиваль графіті.
Як передає кореспондент УНІАН, у святі настінного живопису взяли участь 15 команд.
Спеціально для фестивалю влада Штутгарта запропонувала художникам оформити стіни одного з підземних переходів міста. Таким чином, результати роботи вуличних художників залишаться для огляду надовго, щонайменше, до наступного ремонту.
|Для розпису влада Штутгарта виділила цілий підземний перехід
|Невідома фіолетова істота в літніх шортиках
|Перші відвідувачі знайомляться з результатами роботи художників
|Художники радяться, що б ще додати
|Цікавий стиль: малюнок, більше схожий на чорно-біле фото
|Робота над ”образом” тільки розпочалася. Але окуляри вийшли непогано.
|Емансипація прийшла в бокс. Дівчина-художник відображає це в своєму малюнку.
|Найскладніше, як завжди, - деталі
|Весела черепашка ніби вийшла з мультиплікаційних фільмів
Фото Юрія Пінського.
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