Єврокомісія пропонує створити світовий ”чорний список” авіакомпаній

Брюссель. 30 червня. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ планує запропонувати Міжнародній організації цивільної авіації ICAO створити світовий “чорний список” авіакомпаній.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

“Моя ідея полягає в тому, щоб запропонувати світовий “чорний список” авіакомпаній, схожий на той, що ми маємо в Європі, щоб забезпечити безпеку польотів для пасажирів”, - сказав віце-президент Єврокомісії.

Він зазначив, що виступить з цією пропозицією за кілька днів під час зустрічі з Президентом ІСАО.

Як повідомляв УНІАН, уперше “чорний список” авіакомпаній було створено в березні 2006 року. Після останнього перегляду списку, до нього входять і 4 українські компанії: «Мотор Січ», Українська авіаційна транспортна компанія, “Українсько-середземноморські авіалінії” та Volare Aviation Enterprise.

Україна сподівається вивести три з них зі списку до кінця цього року.