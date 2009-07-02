Рівень безробіття в ЄС зростає

Брюссель. 2 липня. УНІАН. У травні 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 9,5%, проти 9,3% у квітні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у травні також зріс і становив 8,9% проти 8,7% у квітні-2009.

У травні 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (3,2%) та Австрії (4,3%).

Найвищий рівень безробіття у травні-2009 спостерігався в Іспанії (18,7%), Латвії (16,3%) та Естонії (15,6%).

За даними Євростату, загалом у травні не мали роботи 15,013 млн. осіб в єврозоні та 21,462 млн. – в ЄС-27.

У травні 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,4%, в ЄС-27 – 6,8%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.