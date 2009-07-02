В ЄС обговорили готовність до можливого припинення поставок газу

Газова координаційна група ЄС обговорила готовність до можливого припинення поставок газу

Брюссель. 2 липня. УНІАН. Газова координаційна група ЄС обговорила готовність до можливого припинення поставок газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Комісія на сьогоднішньому засіданні наголосила на потребі мати заповнені сховища газу та знайти потрібні регіональні рішення на випадок припинення його поставок.

Таке обговорення було викликано непевною ситуацією в Україні із заповненням підземних сховищ газу, зазначається у повідомленні прес-служби Єврокомісії.

На засіданні Газової координаційної групи наголошувалося на необхідності посилення регіональної співпраці з метою зменшення визначених ризиків. Крім того, на засіданні групи було схвалено рішення про проведення спеціальних навчань персоналу на випадок припинення постачання російського газу до ЄС через Україну.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок останньої газової кризи між Україною та Росією в січні цього року, країни ЄС не отримували російський газ протягом двох тижнів. В результаті перед країнами ЄС постало завдання побудувати систему, яка давала б можливість забезпечувати безперебійні поставки газу, незважаючи на можливі проблеми між Росією та Україною.