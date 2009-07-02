Аеробус Air France, що впав над Атлантикою, розбився при зіткненні з водою

Брюссель. 2 липня. УНІАН. Експерти вважають, що літак Air France, що впав в Атлантичний океан, розбився від зіткнення з водою.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявили сьогодні представники Бюро експертиз та аналізу, яким доручено розслідування обставин падіння літака.

“Літак не розпався у повітрі”, - заявив відповідальний за розслідування співробітник Бюро Ален БУЙАР.

“Здається, що літак зіткнувся з поверхнею води при сильному вертикальному прискоренні”, - додав експерт.

Загалом в ході пошукових робіт було виявлено 51 тіло, які направлені до Бразилії, а також понад 600 фрагментів літака. Разом з тим, робота над пошуком “чорних” скриньок продовжена до 10 липня.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня вранці над Атлантикою зник Аеробус А330-200 компанії Air France, що здійснював переліт «Ріо-де-Жанейро – Париж».

Літак долав грозову зону із сильною турбулентністю. О 5.00 за київським часом було одержано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі лайнера.

У літаку перебували 216 пасажирів з 32 країн. Серед них 72 французи, 59 бразильців, 26 німців.