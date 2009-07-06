Ющенко полетів до Литви
09:24, 06 липня 2009Новини ЄС
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Для вручення ордену Свободи Адамкусу
Київ. 6 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Литви для участі в урочистостях з нагоди Тисячоліття цієї країни.
Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, Президент України нагородить орденом Свободи Президента Литви Валдаса АДАМКУСА.
Також під час візиту В.ЮЩЕНКО зустрінеться з новообраним Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ, після чого поспілкується з представниками українських ЗМІ.
Крім того, Президент України візьме участь у відкритті монументу до Тисячоліття Литви і ознайомиться з реконструйованим палацом Великих князів Литви.
У цей же день В.ЮЩЕНКО повернеться в Україну.
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