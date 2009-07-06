Ющенко полетів до Литви

Київ. 6 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Литви для участі в урочистостях з нагоди Тисячоліття цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, Президент України нагородить орденом Свободи Президента Литви Валдаса АДАМКУСА.

Також під час візиту В.ЮЩЕНКО зустрінеться з новообраним Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ, після чого поспілкується з представниками українських ЗМІ.

Крім того, Президент України візьме участь у відкритті монументу до Тисячоліття Литви і ознайомиться з реконструйованим палацом Великих князів Литви.

У цей же день В.ЮЩЕНКО повернеться в Україну.