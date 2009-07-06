Азнавур дасть прощальний концерт

Брюссель. 6 липня. УНІАН. Відомий французький співак Шарль АЗНАВУР дасть свій прощальний концерт в Тунісі 21 липня.

Як повідомляє агентство Associated Press, про це сам співак заявив в інтерв’ю туніському щоденнику Assabah.

Співак виступить на міжнародному фестивалі в Картажі на сцені римського амфітеатру в міфічному місті Ганнібала.

«Це щастя для мене завершити кар’єру в Картажі, якій символізує цивілізацію, історію, вічність», - заявив Ш.АЗНАВУР.

В минулому французький шансоньє вже неодноразово заявляв про припинення кар’єри, однак знову повертався на сцену. Цього літа він стане «зіркою» фестивалю в Картажі, на якому за останні майже 50 років проведення відзначилися і інші французькі та світові зірки, такі як Жільбер БЕКО, Франк АДАМО, Патрісія КААС, Рей ЧАРЛЬЗ.

В свої 85 років Ш.АЗНАВУР обіцяє співати впродовж 90 хвилин наживо і без перерви.

«Щоб продемонструвати, що я не постарів», - заявив співак.

Вартість квитка на прощальний концерт Ш.АЗНАВУРА становитиме близько 50 євро.