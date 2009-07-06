Зливи у Польщі завдали збитків на 250 млн. дол.

Варшава. 6 липня. УНІАН. У Польщі проливні дощі наприкінці червня - початку липня, які призвели до підтоплень в семи воєводствах, завдали збитків на суму понад 250 млн. доларів.

Такі неофіційні дані наводить газета Polska, зауважуючи, що збитків зазнали не лише мешканці міст на півдні Польщі, які постраждали від повені, але й селяни, виробники пива та прохолоджуючих напоїв.

«Суми збитків постійно зростають, бо через спад рівня води видно все нові втрати», - пише видання.

При цьому компенсація постраждалим від повені становитиме лише кілька десятків мільйонів злотих (курс долара зараз складає близько 3,2 злотих).

Експерти зауважують, що з одного боку мешканці районів, яким загрожують підтоплення, не страхують своє майно, а з другого - страхові компанії неохоче продають свої поліси їм.

Найбільша страхова компанія Польщі PZU отримала 5,5 тис. заявок на відшкодування, на виплату яких компанія зарезервувала близько 4 млн. дол.

Експерти, незважаючи на постраждалі від повені сільськогосподарські угіддя та сади, не прогнозують значного подорожчання с/г продуктів, пояснюючи значними їх запасами (особливо зерна) з минулого року.

Як повідомляв УНІАН, польський уряд вирішив виділити постраждалим від повені на покриття першочергових витрат, спричинених природною стихією, по 1,9 тис. доларів.

Загалом польський уряд заявив про наявність 50 млн. доларів резервних коштів, частина яких може бути виділена на допомогу постраждалим регіонам.