До України їде Президент Австрії

Київ. 6 липня. УНІАН. Сьогодні, 6 липня, розпочнеться триденний офіційний візит до України Федерального Президента Австрії Хайнца ФІШЕРА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

Програма візиту передбачає, що 7 липня відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Федеральним Президентом Австрії, після чого розпочнуться українсько-австрійські переговори у розширеному складі під головуванням глав держав.

Головними темами під час переговорів будуть питання двосторонньої економічної співпраці, залучення інвестицій та енергетична безпека.

Також у вівторок В.ЮЩЕНКО та Х.ФІШЕР візьмуть участь в українсько-австрійському бізнес-форумі.

8 липня у рамках візиту Федеральний Президент Австрії відвідає Львів, де проведе низку зустрічей із громадськістю.