Ющенко хакликає Литву сприяти ЄАНТК

Вільнюс. 6 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Литву сприяти реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Вільнюсі.

Президент України повідомив, що керівники країн, які беруть участь у реалізації ЄАНТК, звернулися до керівництва Європейської комісії з проханням заслухати презентацію техніко-економічного обгрунтування цього проекту.

В.ЮЩЕНКО сказав, що під час зустрічі з новобраним Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ запросив її взяти участь у цій презентації.

Президент України знову наголосив, що на технічному рівні перешкод для запуску проекту немає.

Він зазначив, що перший етап цього проекту не потребує додаткового фінансування, і для його впровадження потрібне лише політичне рішення, додавши, що в України така політична воля є.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би постачати каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року у Брюсселі було підписано Спільну декларацію Ради міністрів Республіки Польща, Кабінету міністрів України та Єврокомісії про підтримк упроекту ЄАНТК.

12 липня 2004 року у Варшаві було створено міжнародне трубопровідне підприємство ТОВ МТП «Сарматіа». Його учасниками стали: PERN Przyjazn S.A. і ВАТ «Укртранснафта».

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП «Сарматія було затверджено ТЕО ЄАНТК, підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом із партнерами – компаніями Purvin&Gertz та Greengate LLC.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

16 червня СП “Сарматія” передала ТЕО Євро-Азійського нафтотранспортного коридору на розгляд Єврокомісії.