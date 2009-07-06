Україна отримала пропозиції про кредити на газ від ЄС та Росії

Українка (Київська обл.). 6 липня. УНІАН. Україна на сьогоднішній день розглядає варіант надання Європейським Союзом та Росією кредитів для оплати газу, який необхідно закачати у ПСГ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам.

«Щоб забезпечити це закачування, Україна має взяти ці кредити, і ці кредити повертатимуться, коли споживачі за цей газ платитимуть в осінньо-зимовий період. Тому ЄС запропонував умови, на яких він готовий нам надати кредит, і Російська Федерація також надала подібні пропозиції. Ми відпрацьовуємо обидва напрями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона наголосила, що Україна, як і раніше, вчасно розраховуватиметься за природний газ.

Вона також відзначила, що для певних українських політиків вже стало традицією перед 7 числом кожного місяця піднімати істерику з приводу проблем з розрахунком за газ. «Я хочу всім істеричним політикам сказати, що поки я прем`єр-міністр в країні, Україна вчасно розраховуватиметься за природний газ з Росією, так буде і цього місяця», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня в Брюсселі відбулися технічні консультації Єврокомісії з представниками міжнародних фінансових організацій, європейських газових компаній, а також України і Росії щодо розв’язання питання постачання газу в зимовий період. Україна для розв’язання проблеми із закачуванням газу в ПСГ просить про виділення європейськими фінінститутами 4,2 млрд. дол. кредиту.

Джерела, близькі до переговорів, повідомляють, що Україна може одержати близько 2 млн. дол. кредиту, але в обмін на проведення структурних реформ в газовій галузі.

Як заявляв О.МЕДВЕДЄВ, “Газпром” сподівається, що Україна одержить кредит на закачування газу в підземні сховища газу раніше вересня.