Ющенко хоче порозумітися з Президентом Австрії щодо енергобезпеки

Київ. 6 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує, що під час офіційного візиту в нашу державу Федерального Президента Австрії Хайнца ФІШЕРА буде досягнуто порозуміння щодо взаємодії у напрямку гарантування енергобезпеки в регіоні, а також стосовно формату участі Австрії у процесі модернізації української газотранспортної системи.

Про це заявила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Вона нагадала, що наразі українська сторона разом з ЄС опрацьовує механізми імплементації Спільної заяви від 23 березня 2009 року за підсумками міжнародної інвестиційної конференції Україна - ЄС з питань модернізації української ГТС.

«Президент наголошує: в Україні усвідомлюють, що реалізація закріплених у Спільній заяві березневих домовленостей розглядається Євросоюзом як ключова передумова подальшого розвитку політичного діалогу з Україною, особливо на вищому рівні. Відтак глава держави переконаний, що Україна і ЄС повинні докладати спільних зусиль для забезпечення повного виконання положень Спільної заяви», - наголосила І.ВАННИКОВА.

«Україна має намір вжити рішучих кроків з метою активізації розвитку торговельно-економічних відносин з Австрією. Пріоритетним напрямком співпраці має стати поглиблення двостороннього співробітництва у сфері енергетичної безпеки», - відзначила прес-секретар глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, розпочинається триденний офіційний візит до України Федерального Президента Австрії Хайнца ФІШЕРА.

Програма візиту передбачає, що 7 липня відбудеться зустріч Президента України з Федеральним Президентом Австрії, після чого розпочнуться українсько-австрійські переговори у розширеному складі під головуванням глав держав.