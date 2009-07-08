Лідер лібералів Європарламенту відмовився від президентства

Брюссель. 8 липня. УНІАН. Лідер групи лібералів в Європарламенті Грехем УОТСОН (Великобританія) вирішив е балотуватися на посаду Президента головного законодавчого органу ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він повідомив сьогодні.

За його словами, відповідне рішення було схвалено трьом найбільшими політичними групами Європарламенту з метою об’єднати зусилля в часи боротьби з економічною кризою.

“Три політичних родини, які заснували ЄС, вирішили поєднати зусилля для його збереження”, - заявив англійський депутат.

“Незважаючи на відмову від своїх планів на президентство в парламенті, я продовжу боротися за посилення та підвищення ефективності Європарламенту, якій мав би більше концентруватися на інтересах та тривогах людей”, - додав Г.УОТСОН.

Як повідомляв УНІАН, 4-7 червня в країнах-членах ЄС відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких найбільшу кількість місць – 265 з 736 – здобули «народники». Соціалісти стали другою найбільшою групою в парламенті з кількістю місць в 184, група ліберальних партій – третьою з кількістю місць у 84. .

Претендентом на посаду Президента Європарламенту від групи народних партій став поляк Іржи БУЗЕК. Передбачається, що він буде головуватиме 2,5 роки - до 2011 року, після чого президентство перейде німецькому соціалісту Мартіну ШУЛЬЦУ.