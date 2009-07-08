Ціна газу для українського хімпрому на третину вища, ніж в ЄС

Київ. 8 липня. УНІАН. Вартість основної сировини – природного газу - для підприємств хімічної галузі України, що виробляють азотні добрива, в червні на 30% перевищував аналогічний показник їхніх конкурентів у країнах Євросоюзу, на 40% - у країнах Північної Америки, і в 2,2 рази – російських азотних підприємств.

Про це свідчать дані Європейської ради хімічної промисловості про ціни для провідних виробників азотних добрив у країнах Європи і Північної Америки, обнародувані на сайті http://www.cefic.org.

Зокрема, ціна на природний газ для заводів «Тертре» і «Ла Хавра» (Франція) становить, відповідно, 155 і 170 доларів за тисячу кубометрів, «Зібруг» (Бельгія) – 162 дол., «Скуїскіп» (Голландія) – 204 дол., «Брунсбюттель» (Німеччина) – 247 дол., «Феррара» (Італія) – 267 дол., «Порсгрун» (Норвегія) – 281 дол.

При цьому найдешевший газ у країнах Євросоюзу одержують румунські виробники добрив. Середня ціна природного газу для хімічних підприємств Румунії становить 150 за тис. кубометрів. Це майже на 50% дешевше, ніж для їх конкурентів в Україні.

Європейська рада хімічної промисловості також наводить для порівняння вартість газу для інших великих світових виробників азотних добрив. Так, завод «Белле Плейн» (Канада) одержує паливо за ціною 114 дол. за тисячу кубічних метрів, середня вартість природного газу для азотних виробників США – 138 дол., Росії – менше 70 дол. за тис. кубометрів.

Ціна на газ для українських хімічних підприємств формується на підставі угод про закупівлі НАК «Нафтогаз України» природного газу у ВАТ «Газпром». Середня ціна на природний газ для хімічних підприємств України, що використовують природний газ як основну сировину, в червні 2009 року склала 318 доларів за тис. кубометрів.

За підсумками 5 місяців 2009 року виробництво аміаку, котрий становить основу азотних добрив, в Україні скоротилося на на 43,8%, або на 1 005 тис. тонн, порівняно із січнем-травнем 2008 року. Зокрема, Горлівське ВАТ «Концерн «Стирол» за вказаний період скоротило виробництво аміаку на 66%, до 186,8 тис. тонн, ЗАТ «Сєверодонецьке об`єднання «Азот» - на 54,1%, до 208,9 тис. тонн, ВАТ «Одеський припортовий завод» - на 53,2%, до 218,9 тис. тонн, ВАТ «Рівнеазот» - на 37,7%, до 121,5 тис. тонн.