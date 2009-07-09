ІКАО проти всесвітнього ”чорного списку” авіакомпані1

Брюссель. 9 липня. УНІАН. Голова Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) Роберт ГОНСАЛЕЗ проти запровадження всесвітнього “чорного” списку авіакомпаній.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії, відповідальним за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.

“Списки, які можуть знеохотити пасажирів використовувати певні авіакомпанії на окремих маршрутах, не обов’язково зменшать кількість нещасни випадків”, - сказав голова ІКАО.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня А.ТАЙАНІ заявив про намір запропонувати Міжнародній організації цивільної авіації створити світовий “чорний список” авіакомпаній.

Уперше “чорний список” авіакомпаній в ЄС було створено в березні 2006 року. Після останнього перегляду списку, до нього входять 4 українські компанії: «Мотор Січ», Українська авіаційна транспортна компанія, “Українсько-середземноморські авіалінії” та Volare Aviation Enterprise.

Україна сподівається вивести три з них зі списку до кінця цього року.